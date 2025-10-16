“ВСП неефективна”: Решетилова звернулася до Шмигаля через скарги військових на побиття

Військова омбудсманка Ольга Решетилова / © ТСН.ua

Військова омбудсменка Ольга Решетилова звернулася до Міністра оборони Дениса Шмигаля з проханням провести повторну перевірку щодо порушень прав військовослужбовців 425 окремого штурмового полку «Скеля». Таке звернення було ініційоване після того, як Військова служба правопорядку (ВСП) не підтвердила численні скарги бійців.

Про це повідомила сама військова омбудсманка Ольга Решетилова у коментарі виданню LIGA.net.

Скандал у 425-му полку

Ольга Решетилова підтвердила, що до неї надходила низка звернень від військовослужбовців полку «Скеля» щодо серйозних порушень їхніх прав. Йдеться про факти побиття та психологічного тиску з боку командування.

«До мене надходили скарги військовослужбовців, зокрема щодо фактів побиття та психологічного тиску в 425-му полку», — повідомила омбудсманка.

За її словами, після опрацювання цих скарг вона одразу повідомила про ситуацію в Міноборони, Генеральний штаб ЗСУ, Військову службу правопорядку, а також надіслала заяву до Офісу генерального прокурора.

Неефективність Військової служби правопорядку

Звернення Решетилової до Міністра оборони було фактично повторною спробою домогтися розслідування, оскільки перша інстанція виявилася неефективною.

На запит журналістів LIGA.net у Військовій службі правопорядку раніше відповіли, що зареєстрували 13 скарг від бійців «Скелі» щодо правопорушень від командування. Однак під час проведених перевірок, за даними ВСП, ці факти нібито не підтвердилися.

Саме така відповідь викликала критику з боку військової омбудсманки.

«Враховуючи в цьому випадку неефективність Військової служби правопорядку, я звернулася до міністра оборони, щоб перевірити факти, які надійшли через скарги військових», — заявила Решетилова.

Наразі Міноборони веде перевірку. Очікується, що за її результатами будуть вжиті «певні заходи».

В Україні з'явився військовий омбудсмен!

Нагадаємо, Зеленський підписав указ про призначення Решетилової першим в історії країни військовим омбудсманом. Нова посада створена для захисту прав військовослужбовців, резервістів і добровольців.