"Вср*ті "Zащітнічькі" тестують свій металобрухт": окупанти випробували свою техніку на швидкість (відео)

В ЗСУ саркастично відреагували на "перегони" російських військових.
Під Херсоном російські окупанти випробували свою техніку на швидкість. Хоч "газу" загарбники і прибавили, та все ж їхні вантажівки не продемонстрували відповідної потужності.
Відео "перегонів" оприлюднила пресслужба Сухопутніх військах ЗС України.
"Всраті "Zащітнічькі" тестують свій металобрухт на максимальну швидкість під українським Херсоном. Це прекрасно", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські військові знищили артилерійський дивізіон окупанта в Сумській області.