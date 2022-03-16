"Вср*ті "Zащітнічькі" тестують свій металобрухт": окупанти випробували свою техніку на швидкість (відео)

В ЗСУ саркастично відреагували на "перегони" російських військових.

Під Херсоном російські окупанти випробували свою техніку на швидкість. Хоч "газу" загарбники і прибавили, та все ж їхні вантажівки не продемонстрували відповідної потужності.

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Відео "перегонів" оприлюднила пресслужба Сухопутніх військах ЗС України.

"Всраті "Zащітнічькі" тестують свій металобрухт на максимальну швидкість під українським Херсоном. Це прекрасно", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські військові знищили артилерійський дивізіон окупанта в Сумській області.