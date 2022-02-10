Встановив "систему штрафів": на Харківщині чоловік душив та лупцював 8-річного пасинка

Мати хлопчика звернулась до поліції.

У м. Мерефа Харківської області 30-річний вітчим жорстоко лупцював 8-річного сина своєї дружини від першого шлюбу.

Про це повідомили в Нацполіції Харківської області.

За даними слідства, 30-річний чоловік встановив "систему штрафів" для 8-річного пасинка. Якщо хлопчик вчасно не встигав поїсти, зробити домашні завдання чи отримував погані оцінки, вітчим жорстоко його лупцював. Суд неодноразово штрафував чоловіка за домашнє насильство, проте його це не зупиняло.

У грудні 2021 року чоловік душив дитину, а у січні 2022 року чоловік напав на хлопчика, який у той час спав. Він бив дитину кулаками, а тоді кинув на землю та продовжив лупцювати. На крики дитини прибігла його 36-річна мати, яка викликала поліцію.

Відомо, що подружжя також виховує спільну 1-річну доньку. Проти чоловіка відкрили провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) та за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Рівненській області рідна мати поселила 12-річного хлопчика у котельню без вікон та із забитими цвяхами дверима. Вона залишала йому склянку води та відро, якщо він захоче в туалет. Так жінка карала дитину за непослух.

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