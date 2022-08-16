Встановлено дев'ять епізодів співпраці з ворогом: деталі затримання коригувальника по Запоріжжю

Правоохоронці затримали запоріжця, якого підозрюють у держзраді, бо пішов на співпрацю з ворогом.

Служба безпеки встановила, що 51-річного чоловіка завербував агент російської ФСБ. Він корегував ракетні удари по Запоріжжю. За це йому поообіцяли керівну "посаду" у разі окупації міста.

Про це повідомили у прокуратурі Рівненської області.

Зрадника затримали у Запоріжжі. Правоохоронці встановили, що його завербували для проведення розвідувально-підривної діяльності у прифронтових територіях регіону.

Від березня до серпеня за допомогою одного з мобільних месенджерів він повідомляв представника спецслужби РФ про місця розташування блокпостів у Запоріжжі, пункту постійної дислокації військової частини, а також місця ракетних влучань та переміщення військової техніки ЗСУ. Крім того, запоріжець надсилав ворогові світлини стратегічних об'єктів.

Росіяни пообіцяли зраднику одну з керівних "посад" в окупаційній адміністрації, якщо захоплять Запоріжжя. Крім того, зловмисник планував приєднатися до так званих "розстрільних груп" загарбників, щоб катувати і вбивати українських захисників. Зокрема, бійців місцевих добровольчих формувань.

Передавав розвіддані запоріжець через спеціально створений анонімний Telegram-канал. За виконання завдань отримував гроші через електронні перекази.

"Слідством встановлено дев'ять епізодів протиправної діяльності. Чоловіка затримано, йому вже оголошено про підозру. Суд на Рівненщині обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування проводить Управління СБУ в Рівненській області", - повідомила речниця обласної прокуратури Оксана Жужельська.

До слова, за держзраду чоловікові загрожує ув'язнення на 15 років чи довічне, з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, агент із так званої "ДНР" за наказом ФСБ Росії вступив до лав Збройних сил України та передавав спецслужбам ворога інформацію про українські війська. Внаслідок цього зрадника засуджено до 8 років ув’язнення за участь у терористичній організації та державну зраду.

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