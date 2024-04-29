Вбивство українських військових росіянином у Німеччині: встановлено особу одного захисника

Боєць був поранений в боях за Білогорівку, після чого проходив лікування та реабілітацію у Німеччині.

Стало відомо, де служив із військовослужбовців, які загинули у німецькому місті Мурнау від рук росіянина. Загиблий виявився десантником

Про свого побратима розповіли у Десантно-штурмових військах ЗСУ.

Загиблий – військовослужбовець 122-го аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗС України. З етичних міркувань його імені поки що не повідомляють.

У 2023-му році він був поранений в боях за Білогорівку, після чого проходив лікування та реабілітацію у Німеччині.

"27 квітня десантник помер від ножових поранень. За повідомленнями медіа, поранень йому завдав громадянин Росії. Підозрюваного у нападі затримали німецькі правоохоронні органи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у баварському містечку Мурнау 27 квітня росіянин зарізав двох українців. Один помер від тяжких ножових поранень на місці, а другого доправили в лікарню, де пізніше він також помер. Вбиті росіянином українці у Німеччині виявилися військовослужбовцями, які проходили реабілітацію в місцевій клініці після поранення. Місцевий "Z-патріот" жорстоко зарізав їх.

В уряді Німеччини запевнили, що ФРН не толеруватиме злочини проти українців, яких наразі в країні перебуває дуже багато.Тим часом німецькі ЗМІ натякають на побутовий конфлікт через алкоголь.

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