Встановлювали кондиціонер: у Миколаєві робітники просверлили меморіальну дошку пам’яті художника

Робітники пошкодили меморіальну дошку.

В Миколаєві робітники, під час встановлення кондиціонер на фасаді будинку, просверлили меморіальну дошку пам'яті художника Романа Вайнштока.

Про це повідомив начальник управління культури Миколаївської міської ради Юрій Любаров на сторінці у Facebook.

“Талант - це вдало просверлити стіну свого будинку, щоб повісити кондиціонер. Так просверлити, щоб дошку пам’ятну пошкодити по центру і нарватися на кримінальну відповідальність”, – написав Юрій Любаров.

Санкція частини 2 статті 298 УК України “Навмисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурного спадку або їх частин” карається штрафом від двох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження свободи на термін до трьох років.

Довідка:

Роман Якович Вайншток народився в 1932 році в Миколаєві. Він працював педагогом в ізостудії.

У Миколаївському художньому музеї імені Миколи Верещагіна зберігаються 119 робіт Вайнштока. Багато робіт перебувають в приватних колекціях в Україні та за кордоном.

Меморіальну дошку пам'яті Романа Вайнштока відкрили в Миколаєві в 2010 році.

Нагадаємо, у Дніпрі невідомі просто з вулиць поцупили сім пам'ятників-барельєфів.

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