Росіяни повстановлювали у місті агітаційні намети, а також роздають пропагандистську газету. Роблять усе російській загарбники.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"Енергодарці намагаються обходити ці уособлення "мракобєсія" стороною, оскільки за понад п’ять місяців окупації добряче відчули на собі, що насправді несе "рускій мір" і що означає відкататися на 30 років назад у совкове минуле в найгіршому його прояві", - наголошує мер міста.

За його словами, росіяни отримали частковий доступ до персональноі інформаціі через комунальні рахунки абонентів, а також паспорти пенсіонерів під час виплати грошей. Саме завдяки цьому окупанти накопичили певну базу персональних даних енергодарців.

"Їх будуть використані в подальшому навіть без згоди самих людей. Тож марно сподіватися на те, що "референдум" буде справжнім та об’єктивним. Пспіх, з яким загарбники намагаються підготуватися до цієї театралізованої вистави, свідчить: вони добре усвідомлюють, що часу в них майже не залишилося. Закінчилися ті дні, коли вони повністю почувалися в Енергодарі господарями ситуації", - зауважує Орлов.

Як повідомлялося, Москва все ще сподівається на приєднання захоплених територій до РФ. На тимчасово окуповані росіянами українських території приїхали члени путінської партії "Єдина Росія". Аналітики Інституту вивчення війни зауважують, що саме тому функція "єдиноросів" - це підготовка до так званих незаконних референдумів.

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