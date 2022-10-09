Встиг до важливої події: у звільненого з полону "азовця" В’ячеслава Білого народився син (відео)

В українського бійця полку "Азов" В’ячеслава Білого, який повернувся з полону, та його дружини Олени народився син.

Про це повідомив голова Тернополя Сергій Надал.

"Вітаю мужнього захисника Маріуполя, військовослужбовця полку "Азов" тернополянина В’ячеслава Білого та його дружину Олену з народженням первістка. Нещодавно В’ячеслав повернуся додому з російського полону та встиг до важливої події у їхній сім’ї", - написав міський голова.

Напередодні дружина військового Олена опублікувала в Мережі відео із В’ячеславом та новонародженим сином.

"Щастя!", - прокоментувала молода мама день народження сина.

Визволення "азовців" з полону: що відомо

Раніше повідомлялося, що у Туреччині командири- захисники "Азовсталі" зустрілися зі своїми сім'ями.

Нагадаємо, що Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, серед них є воїни "Азову" (фото). 200 наших героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що п'ятеро командирів захисників Маріуполя залишатимуться в Туреччині до кінця війни. Такими були умови обміну.

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