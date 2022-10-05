Встиг назвати ім'я вбивці: у Луцьку чоловік з ножовими пораненнями прийшов до дружини і помер в неї на руках

Закривавлений чоловік із ножовим пораненням прийшов до торгового павільйону, де торгує його дружина, і за кілька секунд помер в неї на руках.

Про це повідомляє телеграм-канал "Лучани".

За словами очевидців, на тілі чоловіка виявили колото-ножові поранення в зоні сонної артерії.

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Вбитого називали М*. Він не вживав спиртного, а його дружина працює на ринку і продає м'ясо.

Перед смертю чоловік встиг розповісти, що отримав удар ножем поблизу ринку і навіть встиг назвати ім'я вбивці.

Повідомляється, що підозрюваного у вбивстві вже затримали.

Нагадаємо, у Чернівцях сталася кричуща подія. Чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях, які прибули на виклик. Загинула 22-річна патрульна поліцейська.

Збоченець-вбивця в Чернівцях махав статевим органом перед учнями, а потім застрелив поліцейську

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