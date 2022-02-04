Встиг повідомити, що на нього напали: у Польщі підлітки жорстоко побили українця через зауваження

Встиг повідомити, що на нього напали: у Польщі підлітки жорстоко побили українця через зауваження

Чоловік отримав травми голови, перелами носа та ребер.

У Щецині побили українця, який працював водієм у міському автобусі. Чоловіка атакувала група підлітків, яким він зробив зауваження.

Про це повідомляє 24kurier.pl.

Чоловік працював водієм міського автобуса №85. Під час руху до салону увійшла група підлітків, які поводилися зухвало, галасували, тож водій зробив їм зауваження та попросив вгамуватися.

Підлітки -троє хлопців та дві дівчини у віці 15 – 17 років напали на українця та побили його. Перед цим останній встиг зв'язатися з диспетчером і попросити про допомогу. Далі зв'язок перервався.

На місце пригоди викликали медиків. В українця діагностували травми голови, обличчя та спини, перелами носа та ребер. Його доправили до лікарні у Здунів.

Винних у побитті розшукують.

Водії автобусів кажуть, що це не перший випадок у цьому районі. Місцеві помітили, що протягом останніх кількох років в автобусі 85 регулярно їздила група підлітків, які влаштовували галас, курили сигарети та вживали алкоголь. У групі вони агресивні та сильні, тому водії та інші пасажири бояться звернути на них увагу.

Нагадаємо, що у Польщі за невстановлених обставин помер 28-річний українець з Тернополя, який працював кухарем.

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