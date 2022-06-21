Встиг повоювати 3 дні: російський пілот-"вагнерівець" розповів, як скидав бомби на Україну

Російський пілот з ПВК "Вагнер" на третій день свого перебування в Україні потрапив у полон.
ЗСУ збили його літак з ПЗРК "Ігла".
СБУ встигла допитати пілота-найманця.
Перший бойовий виліт окупант здійснив 14 червня, а вже 17-го опинився в полоні. Зараз Служба безпеки допитує льотчика.
Пілот зараз намагається виправдовуватися, мовляв, цивільне населення не обстрілював, стріляв тільки по опорним пунктам і скупченню живої сили.
Коли ж йому показали відео результатів роботи сил РФ по населенним пунктам України, окупант заявив, що це "не правильная, не нужная война".
Загалом пілот робив по 1-2 бойових вильоти в день.
Пілот розповів, що для авіаобстрілів РФ залучає найманців, а не лише кадрових пілотів ЗС РФ. Найманці отримують за роботу ставку від 200 тис. рублів на місяць і додаткові бонуси.
Нагадаємо, що ЗСУ знищили базу "вагнерівців" у Кадіївці на Луганщині завдяки відео у ТікТоку.
Раніше ми повідомляли, що трійка українських гелікоптерів атакувала ворожі позиції на Херсонщині - знищена жива сила і техніка окупантів.
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