Встиг повоювати 3 дні: російський пілот-"вагнерівець" розповів, як скидав бомби на Україну

Встиг повоювати 3 дні: російський пілот-"вагнерівець" розповів, як скидав бомби на Україну

Російський пілот з ПВК "Вагнер" на третій день свого перебування в Україні потрапив у полон.

ЗСУ збили його літак з ПЗРК "Ігла".

СБУ встигла допитати пілота-найманця.

Перший бойовий виліт окупант здійснив 14 червня, а вже 17-го опинився в полоні. Зараз Служба безпеки допитує льотчика.

Пілот зараз намагається виправдовуватися, мовляв, цивільне населення не обстрілював, стріляв тільки по опорним пунктам і скупченню живої сили.

Коли ж йому показали відео результатів роботи сил РФ по населенним пунктам України, окупант заявив, що це "не правильная, не нужная война".

Загалом пілот робив по 1-2 бойових вильоти в день.

Пілот розповів, що для авіаобстрілів РФ залучає найманців, а не лише кадрових пілотів ЗС РФ. Найманці отримують за роботу ставку від 200 тис. рублів на місяць і додаткові бонуси.

Нагадаємо, що ЗСУ знищили базу "вагнерівців" у Кадіївці на Луганщині завдяки відео у ТікТоку.

Раніше ми повідомляли, що трійка українських гелікоптерів атакувала ворожі позиції на Херсонщині - знищена жива сила і техніка окупантів.

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