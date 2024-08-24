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Встигли евакуювати дітей: на Сумщині загинуло подружжя через атаку ворожого дрона 

Встигли евакуювати дітей: на Сумщині загинуло подружжя через атаку ворожого дрона 

Сумщина потерпає від обстрілів / Фото: Associated Press

Російська армія атакувала автівку цивільних.

Сьогодні, війська РФ атакували безпілотником автомобіль, що рухався трасою "Кіпті-Глухів-Бачівськ".

Про це інформує прокуратура Сумської області в Telegram.

Унаслідок дронової атаки загинуло подружжя: 35-річний чоловік та  34-річна жінка.

Очільник Есманської громади Сергій Мінаков повідомив "Суспільне", що одружжя евакуювало своїх дітей з населеного пункту Сопич. Сьогодні ж подружня пара перевозила звідти речі.

"Рано-вранці подружжя рухалося з населеного пункту Сопич, на трасі біля села Вільна Слобода у їхню автівку влучив дрон. Подружжя загинуло", — зазначив Сергій Мінаков.

Раніше стало відомо, що РФ обстріляла місто Костянтинівка Донецької області, є загиблі та поранені. 

Крім того, за даними ОВА, у Херсоні протягом дня загинуло троє осіб внаслідок ворожих обстрілів.

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