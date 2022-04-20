Встигли записати кількасекундний ролик і розлетітися на друзки: кадирівські тіктокери нарешті показали відео справжнього бою з ЗСУ

Встигли записати кількасекундний ролик і розлетітися на друзки: кадирівські тіктокери нарешті показали відео справжнього бою з ЗСУ

Тікток-війська Кадирова вчергове осоромилися перед публікою, записуючи відео.

Щоразу, як тіктокери Кадирова записують якесь відео з України, вони стають посміховищем. Погано зрежисовані ролики задля лайків не викликають нічого окрім сміху у глядачів.

Постійні шпини на те, що "кадирівці" не перебувають на передовій, а знімають сюжети в тилу, зробили свою справу. Тікток-війська нарешті замість "нацистських" світлофорів і гаражів таки вступили в бій з ЗСУ... але тривав він всього кілька секунд і закінчився плачевно.

Відео бою виклали в Мережі.

На кадрах видно як кадирівські окупанти завзято стріляють по позиціях ЗСУ з окопу. Триває це не довго. Після кількох пострілів українські захисники виявили вогневу позицію "кадирівців" і стався приліт просто в окоп. На цьому відео бою закінчилося. Судячи з кадрів, кадирівці-стрільці розлетілися на шматочки і додому поїдуть в пакетиках.

Нагадаємо, що у Запорізькій області збунтувалися військові РФ і відмовились воювати, "кадирівці" розстріляли організаторів.