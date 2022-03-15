"Встиг збити один": під Житомиром під час бою з двома літаками окупантів загинув 28-річний льотчик Євген Лисенко з Черкащини

Наш пілот встиг збити один із ворожих літаків.

Під Житомиром загинув український льотчик Євген Лисенко у бою з двома літаками ворога.

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Про це повідомляє Черкаський обласний ТЦК.

Льотчик Євген Лисенко був родом із села Ротмістрівка Смілянської територіальної громади на Черкащині.

"Був льотчиком-інструктором, командиром авіаційної ескадрилії Севастопольської бригади тактичної авіації ім. Покришкіна. Євген Лисенко загинув у повітряному бою під Житомиром. Він керував винищувачем МіГ-29 і в протистоянні з двома російськими літаками устиг збити один з них, але загинув від ворожих систем ППО", - йдеться в повідомленні.

Поховали льотчика 12 березня у рідному селі Ротмістрівка. Йому назавжди 28 років.

Нагадаємо, що у бою за Київ загинув льотчик Олександр Мариняк.

Легендарний пілот "Привид Києва" біля Обухова Київської області в понеділок, 7 березня, збив російську ракету "Калібр" та врятував сотні життів.