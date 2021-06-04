Встромила ножа у серце: у Хмельницькій області ревнива жінка вбила молодшу суперницю (фото)

Потерпіла померла на місці конфлікту.
У четвер, 3 червня, у м. Городок Хмельницької області в одному з приватних будинків стався конфлікт між двома жінками. Під час сварки одна з них кухонним ножем завдала смертельних поранень іншій.
Як розповіли в поліції Хмельниччини, подія сталася близько 16:00 години. Дві жінки прийшли в гості до свого знайомого, де між ними стався конфлікт через ревнощі. Під час сварки 59-річна місцева жителька кухонним ножем нанесла удар в серце своїй 43-річній суперниці, від чого та померла на місці.
Спочатку зловмисниця запевняла поліцейських, що їй не відома причина смерті жінки, але, заплутавшись у показах, таки зізналась, що вбила знайому.
Підозрювану затримали, зараз вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
За вчинення умисного вбивства їй загрожує до 15 років ув’язнення.
Нагадаємо, у м. Дружківка Донецької області 45-річний чоловік на очах у 13-річного сина жорстоко вбив 34-річну дружину. Трагедія сталась через ревнощі.