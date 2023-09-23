Встромив ніж в око одному із товаришів: у Харкові чоловік вчинив подвійне вбивство

У Харкові затримано чоловіка, який вчинив подвійне вбивство. Одній із жертв він встромив ніж у око.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

43-річний убивця, як з'ясувалося, неодноразово судимий. Йому повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

"Чоловік, маючи неодноразові проблеми із законом, вчинив новий злочин. 18 вересня цього року він перебував вдома разом зі своїми знайомими, де всі вони вживали алкоголь. Згодом чоловіки почали сваритись між собою. Зловмисник почав бити свого знайомого посудом, потім стягнув потерпілого на підлогу та продовжив бити. Після цього він схопив ніж та завдав потерпілому 7 ударів по всьому тілу. Чоловік загинув. Проте і на цьому вбивця не зупинився. Він пішов до іншої кімнати та цим ножем вбив й іншого свого товариша. Взявши ніж, він повернувся до першої жертви та встромив трупу ніж у око", - розповіли подробиці розправи у прокуратурі.

Правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України.

Нагадаємо, у Волинській області 56-річний житель села Олександрія вчинив жорстоке подвійне вбивство.

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