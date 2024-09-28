Встромив ножа у серце і зізнався матері: на Київщині сталося жорстоке убивство

Після скоєного вбивства чоловік залишив постраждалого в його квартирі та пішов додому.

У селі Двірківщина Київської області 60-річний місцевий житель завдав смертельного удару ножем чоловікові, разом з яким розпивав алкогольні напої. Після цього він зізнався у вбивстві своїй матері.

Про це повідомили у поліції Київської області.

Правоохоронці встановили, що між підозрюваним та потерпілим раптово виник конфлікт. У ході суперечки зловмисник схопив ніж та завдав потерпілому смертельного удару в область серця.

Після скоєного вбивства чоловік залишив постраждалого в його квартирі та пішов додому, де розповів про скоєне своїй матері. Вона повідомила у поліцію.

Поліцейські Бориспільського управління поліції Київщини затримали підозрюваного у вбивстві та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Києві сталося вбивство на АЗС. Затриманому повідомлено про підозру в умисному вбивстві, заволодінні автомобілем, розбої та зберіганні зброї.

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