Встромив ножа у спину і пробив легеню: у Хмельницькій області пасинок вбив 38-річного вітчима (фото)

Встромив ножа у спину і пробив легеню: у Хмельницькій області пасинок вбив 38-річного вітчима (фото)

Чоловік помер до приїзду медиків.

Сьогодні, 23 вересня, близько 2:00 ночі в місті Славута Хмельницької області 24-річний молодик вбив 38-річного вітчима. Мати підозрюваного викликала поліцію і швидку, але до приїзду медиків чоловік вже помер.

Про це повідомила пресслужба поліції Хмельницької області.

"Між 24-річним підозрюваним та 38-річним потерпілим під час спільного розпивання спиртного виник конфлікт, під час якого молодик схопив кухонного ножа і вдарив опонента в спину, пробивши легеню", - йдеться у повідомленні.

ГУ Національної поліції в Хмельницькій області

44-річна дружина потерпілого викликала швидку і поліцію, проте до приїзду медиків чоловік помер.

Зловмисника правоохоронці затримали на місці події.

Наразі слідчі вже оголосили молодикові про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує покарання - позбавлення волі терміном від 7 до 15 років.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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