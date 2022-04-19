Вступ-2022: 19 квітня закінчується реєстрація на мультидисциплінарний тест

Мультипредметний іспит складається з трьох дисциплін: українська мова, математика та історія.
У вівторок, 19 квітня, закінчується реєстрація для випускників шкіл, які будуть складати мультипредметний іспит для вступу до вищих навчальних закладів.
Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.
Випускників просять заповнювати реєстраційну картку: ретельно перевіривши прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, серію й номер паспорта, номер мобільного телефону. Детальніше про реєстрацію можна прочитати за посиланням.
"Однієї реєстраційної картки цілком достатньо для потрапляння у базу даних про потенційних учасників мультипредметного тестування. Тому тим учасникам ЗНО, хто зареєструвався раніше, не треба проходити процедуру реєстрації повторно", - повідомили УЦОЯО.
Також освітяни пообіцяли повідомити, як дізнатись номер і PIN-код для входу на персональну сторінку з актуальною для майбутніх вступників інформацією.
До слова, цього року через війну абітурієнти не будуть складати ЗНО. Натомість для вступу до вищих навчальних закладів впровадили мультипредметний іспит з трьох дисциплін: українська мова, математика та історія. Завдань з української літератури не буде. Загалом учасники ЗНО повинні виконати 60 завдань за 80 хвилин.
Як повідомлялося, українські абітурієнти, які бажають вступити до ВНЗ в Україні, але зараз перебувають у країнах Європи, можуть скласти ЗНО-2022 за місцем тимчасового проживання. Зробити це можна буде навіть у Європі.
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