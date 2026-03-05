ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
95
1 хв

Вступ до армії через рекрутинг: у Міноборони розповіли, як кандидату потрапити до підрозділу

Процес вступу до війська дедалі більше нагадує працевлаштування: кандидат сам обирає вакансію, проходить співбесіду з підрозділом і після навчання потрапляє саме до тієї частини, яку обрав.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Рекрутинг

Рекрутинг / © Міністерство оборони України

Вступ до війська в Україні може виглядати подібно до звичайного працевлаштування. Кандидат сам знаходить вакансію у підрозділі, проходить співбесіду з його представником та отримує рекомендаційний лист від командира.

Про це розповіли у Міноборони.

Як відбувається процес

Шлях кандидата:

1. Пошук та співбесіда

Кандидат обирає вакансію та спілкується з представником підрозділу.

2. Рекомендаційний лист

Отримує «відношення» — документ, що підтверджує домовленість із підрозділом і гарантує посаду.

3. Оформлення

Проходження ВЛК та психологічного відбору у ТЦК.

4. Підготовка

БЗВП (51 день) у навчальному центрі. Після навчання — направлення до обраної частини.

Нагадаємо, Міноборони готує комплексний план змін у сфері мобілізації та боротьби з СЗЧ. Серед ідей — розширення участі іноземців у виконанні бойових завдань та інші системні рішення. Конкретні кроки обіцяють поступово оголосити та впровадити вже найближчими місяцями.

95
