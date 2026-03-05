- Дата публікації
-
Вступ до армії через рекрутинг: у Міноборони розповіли, як кандидату потрапити до підрозділу
Процес вступу до війська дедалі більше нагадує працевлаштування: кандидат сам обирає вакансію, проходить співбесіду з підрозділом і після навчання потрапляє саме до тієї частини, яку обрав.
Вступ до війська в Україні може виглядати подібно до звичайного працевлаштування. Кандидат сам знаходить вакансію у підрозділі, проходить співбесіду з його представником та отримує рекомендаційний лист від командира.
Про це розповіли у Міноборони.
Як відбувається процес
Шлях кандидата:
1. Пошук та співбесіда
Кандидат обирає вакансію та спілкується з представником підрозділу.
2. Рекомендаційний лист
Отримує «відношення» — документ, що підтверджує домовленість із підрозділом і гарантує посаду.
3. Оформлення
Проходження ВЛК та психологічного відбору у ТЦК.
4. Підготовка
БЗВП (51 день) у навчальному центрі. Після навчання — направлення до обраної частини.
Нагадаємо, Міноборони готує комплексний план змін у сфері мобілізації та боротьби з СЗЧ. Серед ідей — розширення участі іноземців у виконанні бойових завдань та інші системні рішення. Конкретні кроки обіцяють поступово оголосити та впровадити вже найближчими місяцями.