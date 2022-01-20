Вступ до Австрії: як зробити правильний вибір? 6 порад від освітньої агенції Дивись Ширше 

Коли перед людиною постає вибір, що може стати доленосним, можна розгубитися, піддатися на маніпуляції або просто поспішити на емоціях. Зазвичай першу похибку при вступі за кордон роблять ще на етапі планування. Вступити до ВНЗ України нерівно вступу в закордонний університет і зробити це за один день неможливо.

Спеціалісти Дивись Ширше, що працюють вже понад 10 років у цій сфері, поділилися порадами як вибрати освітню агенцію (і не прогадати) та на що потрібно звертати увагу в першу чергу. Ця інформація неодмінно стане вам в нагоді!

Важливі наступні фактори:

1. Відгуки

Читайте відгуки саме у Facebook та Google, де компанія не може видалити чи приховати негатив. Також можна зробити пошук за запитом — «назва компанії + відгуки», досить багато агрегаторів збирають незалежні погляди. Якщо вам говорять про тисячі клієнтів, а ви бачите лише декілька відгуків — це дзвіночок задуматися чи сказали вам правду.

2. Досвід

Роки досвіду — це не просто цифра, за нею стоять безліч вирішених ситуацій, що з великою ймовірністю допоможуть компанії при роботі з вами. Також за нею стоять тривалі зв’язки з університетами та партнерами, а головне — стабільна команда.

3. Юридична складова

Обов'язково перевірте чи є компанія суб'єктом господарської діяльності, тобто чи має юридичні підстави надання своїх послуг. Для України можна користуватися безкоштовним сайтом: youcontrol.

4. Оплата.

Якщо у вас просять 100% оплату «на перед», не пропонують відтермінувань, чи ще гірше — беруть оплати на картки фіз.осіб (а не рахунки ФОП чи ТОВ) – біжіть з таких організацій!

Стабільні компанії НІКОЛИ не вимагають всієї оплати одразу, адже не живуть виключно «від клієнта до клієнта» та гарантують виконання послуг.

5. Договір

Всі послуги мають бути прописані в договорі — не нехтуйте цим пунктом. Угода — це ваша безпека та гарантія вступу.

6. Дізнайтесь якомога більше інформації про компанію:

як давно створені соціальні мережі (видно на сторінках Facebook, якщо пролистати зліва вниз; те ж саме можна перевірити і в Instagram)

чи є сайт

чи має свої представництва у країнах вступу

чи правдиві відгуки клієнтів (тут просто можна написати тим хто лишав відгуки та попросити поділитись досвідом роботи)

Разом з Дивись Ширше ви отримаєте цілу мережу підтримки в Австрії та поради наставників. Вам вдасться уникнути ситуації, коли вас повертають назад через невірне оформлення, спеціалісти швидко реагують на будь-які зміни в обох законодавствах та легко орієнтуються у цьому питанні.

Пам'ятайте: вибір агенції — надзвичайно важливий етап у вирішенні вашої долі, не давайте "фірмам-одноденкам" можливість розтоптати вашу мрію, вибирайте лише найкращих, бо другого шансу може і не бути.

Зробіть правильний вибір та легкого вступу до Австрії!