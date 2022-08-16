Вступ до магістратури 2022: розпочинається подання електронних заяв

Від вівторка, 16 серпня, розпочинається подання електронних заяв у магістратуру для вступників на основі дипломів бакалавра, спеціаліста, магістра.

Станом на ранок 16 серпня для вступу до магістратури зареєстровано 85, 9 тис. електронних кабінетів. За першу годину від вступників уже надійшло 2442 електронні заяви.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Приймання заяв на бюджет і контракт триватиме:

до 23 серпня – для вступу за індивідуальною усною співбесідою;

до 15 вересня – для вступу за МТНК/МКТ (ЄВІ/ЄФВВ) або фаховим іспитом у закладі освіти.

Після цих дат вступники зможуть подати заяви лише на контрактну форму навчання. Зарахування за цією формою можливе до 30 листопада. Зарахування на бюджет відбудеться 25 вересня.

Найближчим часом буде повідомлено про терміни подання заяв на бюджет для учасників спеціальної сесії МТНК/МКТ.

Як повідомлялося, у листі МОН, адресованому керівникам закладів освіти, йдеться про рекомендації щодо початку навчального року 2022/23 для закладів фахової передвищої та вищої освіти. Для студентів старших курсів рекомендовано розпочати навчання орієнтовно від 15 серпня 2022 року, а також використовувати в теплі місяці для навчання суботи.

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