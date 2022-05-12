Вступ до НАТО Фінляндії та Швеції є корисним і важливим для України - Мережко

Вступ до НАТО двох країн - Швеції та Фінляндії може бути корисним для України.

Цей вступ посилить НАТО, а Росія змушена буде ростягнути свої сили.

Про це у коментарі ТСН.ua сказав керівник комітету ВР з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

"Для нас вступ до НАТО Фінляндії та Швеції є корисним і важливим. По-перше, це вступ цих держав до НАТО послаблює Росію, оскільки кордон Росії з країнами НАТО стає більшим і Росія буде змушена розтягнути свої сили. По-друге, цей вступ посилює НАТО. Сталося так, що Путін прорахувався, розпочавши нову збройну агресію проти України. Він сподівався не тільки окупувати Україну, відновити радянську імперію, але й також послабити НАТО, не допустити його розширення. Однак в результаті він отримав протилежний результат", - сказав Мережко.

Він додав, що можливо саме тому Україну зараз не приймають до НАТО, бо такі рішення приймаються в Альянсі шляхом консенсусу.

"Серед країн-членів НАТО є такі, які бояться, що вступ України в НАТО зараз призведе до прямого конфлікту з Росією. Деякі політики з цих країн піддалися на залякування і шантаж Путіна і почали використовувати такі аргументи, як "ескалація конфлікту", "можливість третьої світової війни", "можливість викорисиання Росією ядерної зброї". Однак ці аргументи не є переконливими. Насправді, Путін рахується лише з силою. І якщо країни НАТО проявлять рішучість і послідовність, це може зупинити російську агресію. Путін панічно боїться конфлікту з країнами НАТО, хоча і постійно говорить про те, що він розглядає війну проти Україну як, по суті, війну проти НАТО", - говорить Олександр Мережко.

Стосовно гарантій безпеки, які може отримати Україна керівник комітету ВР з питань зовнішньої політики говорить, що їх би хотілося отримати такими, які, наприклад, Британія надала Швеції та Фінляндії, але це важко зробити.

"Щодо гарантій, то, звичайно, хотілося б їх отримати. І я думаю, що це було реально у свій час, нариклад, після саміту НАТО в Бухаресті 2008 року. На жаль, ми маємо бути реалістами, і навряд чи можемо розраховувати зараз на ці гарантії. Разом з тим, ми маємо і зараз боротися за такі гарантії", - сказав Мережко.

Нагадаємо, що президент Фінляндії Саулі Нііністьо та прем’єр-міністр Санна Марін офіційно оголосили про підтримку вступу країни до НАТО. Керівництво країни зазначає, що дискусія щодо можливого членства Фінляндії в НАТО тривала для того, аби дозволити парламенту країни та суспільству сформувати свою внутрішню позицію.

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