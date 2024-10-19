Вступ до НАТО з окупованими територіями чи без: Стефанішина розповіла, як це може бути

Членство України в НАТО можливе вже після завершення війни.

Питання вступу України до НАТО без тимчасово окупованих Росією територій не обговорювалося.

Про це заявила віцепрем'єрка з питань євроінтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина, передає "Суспільне".

"Таких розмов не було. Україна однозначно буде запрошена в НАТО в кордонах 1991 року і це не обговорюється. Це не є предметом дискусій", - йдеться в повідомленні.

За її словами, членство України в НАТО можливе вже після завершення війни, проте у процесі після запрошення ситуація може змінюватися.

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"Після запрошення складається протокол про приєднання, в якому зазначають і терміни, і реформи, які потрібно зробити. Це не страшні реформи. Але це пізніше. Зараз запрошення. І воно взагалі не обговорюється ні просуванням на фронті, ні територіями", – підкреслила Стефанішина.

Нагадаємо, Зеленський назвав умову переговорів з Кремлем.

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