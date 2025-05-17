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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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600
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Вступ до ВНЗ: хлопці від 17 років мають надати військово-обліковий документ

Військово-обліковий документ може бути поданий до вишу в паперовій або в електронній формах.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Для взяття на військовий облік призовнику потрібно особисто прибути до ТЦК

Для взяття на військовий облік призовнику потрібно особисто прибути до ТЦК / © ТСН.ua

В Україні хлопці віком від 17 років, які вступають до закладів вищої освіти, зобов’язані надавати військово-обліковий документ до приймальної комісії.

Однак, як пише «Освіта.ua» починаючи від 2025 року, цей документ став обов’язковим для вступу.

До 2025 року вимоги щодо цього були менш суворими: наявність документа була бажаною, але його відсутність не завжди перешкоджала зарахуванню. У таких випадках абітурієнти могли подати інші документи, пообіцявши надати військово-обліковий документ згодом, або ж пояснити поважні причини його відсутності.

Подати документ можна у паперовій та електронній формах.

Паперовий формат

Якщо військово-обліковий документ було видано до моменту набуття чинності Законом України від 11 квітня 2024 року № 3633-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку», вступник має право надати його в паперовому вигляді.

У цьому випадку документ може бути представлений так:

  • для військовозобов’язаних та резервістів — військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного

  • для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці

Електронний формат

Електронна форма військово-облікового документа стане доступною для вступників 2025 року через застосунок «Резерв+». У цьому застосунку можна буде створити файл документа, готовий до друку.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно із яким, із 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статті, яким виповнюється 17 років, повинні стати на військовий облік. Це звична процедура, але згідно з нововведеннями, термін, упродовж якого 17-річні можуть стати на військовий облік, збільшили. Раніше це можна було зробити лише до березня.

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