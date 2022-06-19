Вступ до ЄС для України: віцепрем’єрка назвала країни, які становили потенційну загрозу процесу

У цьому списку Нідерланди, Швеція, Данія, Німеччина та Франція.

Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua повідомила про дві країни, які на даному етапі не є активними скептиками щодо рішення Єврокомісії.

"Із чотирьох країн, які становили потенційну загрозу процесу, у нас залишилося дві, які на даному етапі не є активними скептиками. Але протягом цього тижня до саміту ми також сподіваємося почути їхні публічні заяви" - заявила Стефанішина.

Вона додала, оскільки країн в ЄС багато, а всі рішення ухвалюються консенсусом, є така традиція в ЄС щодо країн, на які орієнтуються. І от власне саме контексті в цьому Данія, Швеція та Португалія стали тими країнами, які підхопили наратив Нідерландів щодо певних умов (запобіжників – ред.).

"І для мене було певним здивування таке проактивне протистояння позитивному рішенню з боку Данії. Багато років я працювала з цією країною, яка була основним донором успішних антикорупційних проєктів. Крім того прем’єрка Данії була в Києві, і її риторика була абсолютно протилежною тому, що ми бачили останнім часом. Тобто, були країни, які орієнтувалися на позицію Нідерландів. Сьогодні заява Нідерландів є чіткою і недвозначною. Понад те, більшість застережень, які ці країни висловлювали, вже враховані у висновку Єврокомісії. Тому будь-які інші наративи, які можуть з’явитися, говоритимуть лише про політичне небажання ухвалювати це рішення", - сказала Стефанишина.

Ці застереження стосуються виключно антикорупції та верховенства права, прав людини та прозорості.

"Як я вже неодноразово говорила, після отримання статусу кандидата, ми будемо концентруватися на відновленні та залученні фінансування. Тому в цих рекомендаціях є блок, що стосується прозорості планування та використання європейських ресурсів. Ми цю роботу розпочнемо. Але це додатковий блок, якого не було до цього", - додала Ольга Стефанішина.

17 червня Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія рекомендує надати Україні статус кандидата до ЄС. 23-24 червня на саміті ЄС це мають ухвалити лідери країн союзу.

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