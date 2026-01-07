Чи завадять окуповані території вступу України до ЄС: віцепрем’єр відповів

Тарас Качка / © Associated Press

Питання територіальної цілісності та вступу до Євросоюзу в умовах окупації частини земель не має готових історичних «лекал», а майбутнє рішення буде унікальним.

Про це заявив віцепремʼєр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка в інтерв’ю «Суспільному».

Коментуючи 14-й пункт мирного плану, який стосується територіального аспекту та створення вільної економічної зони на Донбасі, урядовець наголосив, що Україна не збирається поступатися суверенітетом заради членства в ЄС.

Чому досвід Кіпру чи Німеччини не підходить

Віцепрем’єр зазначив, що попри наявність історичних аналогів розділених країн, жоден із них не може стати шаблоном для України.

«Ми можемо наводити багато прикладів: ситуацію Кіпру, який вступив в ЄС під час референдуму про об’єднання, або Західну Німеччину… Були територіальні суперечки навіть між Словенією та Хорватією… Такі приклади створюють аналогії, але жоден із них не можна використати як лекало. Рішення буде унікальним», — підкреслив Тарас Качка.

За словами Качки, юридичне оформлення вступу України до Європейського Союзу безпосередньо залежатиме від того, як буде розв’язане питання територій у межах мирного процесу. Ключовим залишається дотримання принципу цілісності держави.

«Для нас важливо максимально дотриматись принципу територіальної цілісності, і ніхто добровільно ніякі території не здає. Якщо знайдеться рішення в цьому питанні, всі інші вже другорядні. Тоді можна буде належним чином юридично оформити і питання вступу України в ЄС у тому числі», — резюмував віцепрем’єр.

До слова, під час переговорів «коаліції охочих» напередодні обговорювали членство України в ЄС як важливу гарантію безпеки на майбутнє, але «це питання не було головним».