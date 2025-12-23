Вступ після 25 років більше не рятує від мобілізації: у Раді обіцяють закрити лазівки

Мобілізація / © ТСН

Реклама

У парламенті обговорюють ліквідацію можливості ухилення від військової служби для чоловіків, які вступають до навчальних закладів після 25 років.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

За його словами, вступна кампанія 2023 року показала, що деякі чоловіки використовували навчання на бакалавраті та в аспірантурі не за прямим призначенням, а як спосіб відтермінування виконання військового обов’язку. Для вирішення цієї проблеми у 2024 році були запроваджені певні заходи, які показали свою ефективність.

Реклама

Водночас, аналіз 2024-2025 років виявив нову тенденцію: різке зростання зацікавленості фаховою передвищою освітою серед чоловіків старше 25 років. 2024 року на цей рівень освіти вступили 55 581 особа, а 2025 року – 24 819.

“Освіта має використовуватися за призначенням. Тому ми працюємо разом з Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки, щоб обмежити будь-які можливості для ухилення від виконання військового обов’язку, переглянути правила та закрити лазівки, зберігаючи баланс між правом на освіту та відповідальністю в умовах воєнного стану”, – зазначив Сергій Бабак.

Нагадаємо, раніше головком ЗСУ Олександр Сирський зробив заяву про посилення мобілізації і рекрутингу у відповідь на наступ окупаційного війська РФ. Він зауважив, що тепер термін базової загальновійськової підготовки вже збільшено до 51 дня, а також заплановано вдосконалення навчальних центрів.

Своєю чергою, військовий аналітик Іван Тимочко вважає, що вже 2026-го мобілізація в Україні може стикнутись з новим викликом. З його слів, не виключено, що під час неї у ЗСУ будуть вимушені набирати більше особового складу, ніж зараз.