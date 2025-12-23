ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
189
Час на прочитання
2 хв

Вступ після 25 років більше не рятує від мобілізації: у Раді обіцяють закрити лазівки

Верховна Рада України планує ліквідувати можливість ухилення від військової служби для чоловіків старше 25 років, які вступають до навчальних закладів.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Мобілізація

Мобілізація / © ТСН

У парламенті обговорюють ліквідацію можливості ухилення від військової служби для чоловіків, які вступають до навчальних закладів після 25 років.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

За його словами, вступна кампанія 2023 року показала, що деякі чоловіки використовували навчання на бакалавраті та в аспірантурі не за прямим призначенням, а як спосіб відтермінування виконання військового обов’язку. Для вирішення цієї проблеми у 2024 році були запроваджені певні заходи, які показали свою ефективність.

Водночас, аналіз 2024-2025 років виявив нову тенденцію: різке зростання зацікавленості фаховою передвищою освітою серед чоловіків старше 25 років. 2024 року на цей рівень освіти вступили 55 581 особа, а 2025 року – 24 819.

“Освіта має використовуватися за призначенням. Тому ми працюємо разом з Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки, щоб обмежити будь-які можливості для ухилення від виконання військового обов’язку, переглянути правила та закрити лазівки, зберігаючи баланс між правом на освіту та відповідальністю в умовах воєнного стану”, – зазначив Сергій Бабак.

Нагадаємо, раніше головком ЗСУ Олександр Сирський зробив заяву про посилення мобілізації і рекрутингу у відповідь на наступ окупаційного війська РФ. Він зауважив, що тепер термін базової загальновійськової підготовки вже збільшено до 51 дня, а також заплановано вдосконалення навчальних центрів.

Своєю чергою, військовий аналітик Іван Тимочко вважає, що вже 2026-го мобілізація в Україні може стикнутись з новим викликом. З його слів, не виключено, що під час неї у ЗСУ будуть вимушені набирати більше особового складу, ніж зараз.

Дата публікації
Кількість переглядів
189
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie