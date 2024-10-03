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Вступ України до НАТО: новий генсек Альянсу Рютте зробив у Києві інтригувальну заяву

Вступ України до НАТО: новий генсек Альянсу Рютте зробив у Києві інтригувальну заяву

Генсек НАТО Марк Рютте / Фото: Associated Press

Рютте висловив впевненість, що Україна буде членом оборонного Альянсу. 

Новий очільник НАТО Марк Рютте впевнений, що Україна зараз близька до членства в НАТО, як ніколи раніше.

Таку заяву новий генсек оборонного відомства зробив під час візиту до Києва на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у четвер, 3 жовтня.

"Як ви знаєте, на останньому саміті НАТО у Вашингтоні в липні союзники домовились, що український шлях до членства в НАТО є незворотним. Як я сказав, Україна, як ніколи раніше, близька до НАТО, у нас є комплексний пакет допомоги, який допомагає Україні впроваджувати реформи", - сказав він.

Рютте висловив впевненість, що Україна буде членом оборонного Альянсу. 

"Я думаю, цей день настане. Україна стане повноправним членом НАТО. Росія з цього питання не має ніякого впливу і ніякого вето", - наголосив він.

Нагадаємо, 1 жовтня експрем'єр Нідерландів Марк Рютте офіційно став генсеком НАТО, замінивши на цій посаді Єнса Столтенберга. Хто такий Рютте і яка його позиція щодо України - читайте ТУТ.

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