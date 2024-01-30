Вступ України до НАТО: Єрмак розповів про створення міжнародної робочої групи

За дорученням президента Володимира Зеленського створена Міжнародна група з питань безпеки та євроатлантичної інтеграції України. Її презентували голова Офісу Президента Андрій Єрмак та ексочільник НАТО Андерс Фог Расмуссен. Йдеться про створення нової архітектури безпеки, і частина цієї роботи вже виконана.

Про це написав голова ОПУ Андрій Єрмак.

Україна має бути учасником системи колективної безпеки

Навесні 2022 року було створено Міжнародну робочу групу з питань гарантій безпеки, яку очолили Андерс Фог Расмуссен та Андрій Єрмак. У вересні 2022 року група презентувала Київський безпековий договір, що заклав основу для Спільної декларації Великої сімки про підтримку України. Документ, своєю чергою, окреслив систему двосторонніх угод між Україною та союзними державами щодо зобов'язань у сфері безпеки. Станом на зараз декларацію підтримало понад 30 країн.

Наразі Україна працює над конкретними договорами. Як відомо, першу таку угоду ми підписали із Великою Британією, робота з іншими партнерами триває. Але це проміжний захід.

"Сама ця війна сталася не тому, що Україна хотіла бути учасником системи колективної безпеки. А тому, що Україна не була таким учасником. Російська агресія яскраво продемонструвала, що справжню безпеку можна забезпечити тільки колективними зусиллями та колективним захистом. І Україна, і НАТО будуть безпечнішими, коли вона приєднається до Альянсу", – запевняє Єрмак.

Додається, що до нової міжнародної групи високого рівня увійшли політики світового рівня:

колишні президенти Польщі Олександр Квасьнєвський та Литви Даля Грибаускайте;

колишні прем’єр-міністри Великобританії Борис Джонсон, Швеції Карл Більдт, Фінляндії Санна Марін, Польщі Марек Белка, Словаччини Мікулаш Дзуринда;

колишній державний секретар США Хіларі Клінтон;

колишній посол при НАТО та спецпредставник США по Україні Курт Волкер та багато інших відомих політиків та діячів.

"Усі ці люди є справжніми лідерами та особистостями величезного масштабу. Працюємо разом для України", – підсумував Єрмак.

Раніше у Зеленського анонсували "особливий" безпековий договір зі США.

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