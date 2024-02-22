Вступ України до ЄС: Дуда сказав, що обов'язково має бути врегульовано

Майбутнє членство України в Європейському союзі має бути врегульоване на таких умовах вступу, які також відповідально захищатимуть ринки європейських країн. Це великий виклик для Європейського союзу, тому що Європейський союз ще стикався з ситуацією, подібною до цієї.

Про це президент Польщі Анджей Дуда сказав в інтерв'ю "Суспільному".



За словами Дуди, Україну підтримують і, він має надію, будуть підтримувати. Польський лідер вчергове наголосив: не можна дозволити Росії виграти цю війну.

"Але я сподіваюся, що майбутнє членство України в Європейському союзі буде врегульоване на таких умовах вступу, які також відповідально захищатимуть ринки європейських країн. Ця ситуація – це великий виклик для Європейського союзу, тому що Європейський союз ще стикався з ситуацією, подібною до цієї", – наголосив він.

Як пояснив Дуда, якщо Україну не дарма називається "житницею світу", то цей вступ з точки зору сільського господарства повинен відбутися таким чином, щоб сільське господарство в решті країн Європейського союзу не занепало.

"Ми не можемо допустити, щоб це сталося", – підсумував Анджей Дуда.

Раніше у Дуди відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися на кордоні.

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