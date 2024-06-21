Вступ України до ЄС: гучна заява Стефанішиної про початок перемовин та перший етап

Віцепрем'єрка зазначила, що офіційні перемовини можна буде розпочати вже наступного тижня, але процес буде довгим.

Ольга Стефанішина, віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції поділилася подробицями початку переговорів про вступ України до ЄС.

Про це вона розповіла у рамках телемарафону в ефірі "1+1"

"Для того, щоб виконати, розпочати переговорний процес офіційно, були виставлені політичні умови, ці 7 критеріїв, про які ми всі знаємо і чули. І Європейська комісія підтвердила, що Україна всі політичні умови, політичні критерії виконала і відповідно може розпочинати переговорний процес. Тому це рішення офіційне", – зазначила Стефанішина.

Вона додала, що Європейська комісія вже має мандат на початок перемовин.

"Буквально вже з наступного тижня ми можемо розпочати офіційний переговорний процес по всім напрямкам, по всім політикам, це понад 30 різних глав, які будуть частиною нашої угоди про вступ до ЄС", – пояснила віцепремʼєрка.

За її словами це буде тривалий процес, в ході якого Україні доведеться повністю адаптувати законодавство, правову систему та економіку до умов Європейського союзу.

"Якщо дійсно старт переговорів відбудеться наступного тижня, то власне вже в липні цього року ми очікуємо перший етап, в якому ми зробимо оцінку відповідності нашого законодавства в низці сфер і будемо розуміти обсяг наших зобов’язань", – зазначила Ольга Стефанішина.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу офіційно затвердила переговорні рамки про вступ України та Молдови. Вже 25 червня ЄС розпочне підготовку до міжурядових конференцій з цими країнами.

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