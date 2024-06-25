Вступ України до ЄС: Кулеба назвав три ключові кроки до повноправного членства

Вступ України до ЄС буде подією глобального значення для Європи, вважає Кулеба.

Після завершення переговорів про вступ до ЄС Україна буде в трьох кроках до повноправного членства в Євросоюзі.

Про це повідомив голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

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За словами глави МЗС, цими трьома кроками будуть:

Висновок Єврокомісії про успішне завершення переговорів та досягнення Україною відповідності критеріям вступу; Рішення про підписання Угоди про вступ України до ЄС; Ратифікація угоди парламентами держав-членів ЄС і набуття Україною повноправного членства в Євросоюзі

На думку топдипломата, вступ України до ЄС буде подією глобального значення для Європи.

"Завтра буде інавгураційна частина, потім будуть шість кластерів переговорів, які будуть відкриватися та закриватися, це вже будуть фахівці у відповідних галузях працювати та приводити законодавство України у відповідність до стандартів ЄС", - додав Кулеба.

Нагадаємо, президент Української асоціації зовнішньої політики Володимир Хандогій назвав орієнтовний рік вступу країни до ЄС.

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