Вступ України до ЄС: Кулеба відповів, коли розпочнуться переговори

Дмитро Кулеба відповів, коли розпочнуться переговори про вступ України до Євросоюзу.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба розповів, що Україна розраховує розпочати переговори щодо вступу до Європейського союзу вже на початку 2024 року.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Кулеба зауважив, що "переговори навряд почнуться на Різдво", оскільки в Європі прийнято від 20 грудня святкувати і йти у відпустку.

"Ми говоримо про початок переговорів безпосередньо вже на початку наступного року. Але "на початку" у широкому розумінні, а не у перший місяць", - зазначив міністр.

При цьому він наголосив, що до березня Європейська комісія представить ще один звіт про виконання Україною тих побажань, які містяться в нинішньому звіті.

"Тому це орієнтир, але й натяк з боку самої Європейської комісії", - резюмував Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина з посиланням на слова президента Європейської ради заявила, що Україна має всі умови для того, щоб прискорити процес вступу до Євросоюзу.

Читайте також: