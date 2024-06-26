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Вступ України до ЄС: пані посол спрогнозувала, як довго можуть тривати переговори

Вступ України до ЄС: пані посол спрогнозувала, як довго можуть тривати переговори

Членство України в ЄС: як довго можуть тривати переговори / Фото: ТСН.ua

ЄС офіційно почав переговори про вступ України.

Європейський Союз 25 червня офіційно розпочав переговори з Україною та Молдовою про вступ та майбутнє членство у блоці. Пані посол ЄС Катаріна Матернова розповіла, як довго можуть тривати ці переговори.  

Про це вона сказала в інтерв'ю "РБК-Україна".

Так, на її думку, декілька років для переговорного процесу про членство України в Євросоюзі може бути занадто мало. Тому реалістична дата – 2030 рік.

"Але досі я бачила в Україні велику рішучість і велику завзятість рухатись швидко. Тому я насправді думаю, що у випадку з Україною це може зайняти менше часу, ніж раніше, у випадку з деякими іншими країнами. Вважаю, що 2030 рік – це дуже реалістична дата", - вважає Катаріна Матернова.

Нагадаємо, єврокомісар вразив термінами того, коли Україна може вступити до ЄС.

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