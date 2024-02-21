Вступ України до ЄС: посол Ченцов приголомшив позитивною заявою

За його словами, ми на фінішній прямій.

Україна працює з Європейською комісією та державами-членами відповідно до плану, погодженого в грудні: перебуває на фінішній прямій у втіленні чотирьох рекомендацій та почала перший етап скринінгу законодавства.

Про це заявив представник України при ЄС Всеволод Ченцов, повідомляє Укрінформ.

“Наразі ми працюємо з Європейською комісією і державами-членами відповідно до плану, який був погоджений у грудні. Тобто ми виконуємо свою роботу, ці завдання, які були визначені, — чотири кроки. Ми на фінішній прямій знаходимося. Після цього комісія має представити звіт. За нашою інформацією, якщо все вчасно буде виконано з нашого боку — а ми з цього виходимо — то на початку березня комісія зможе представити цей звіт”, — сказав він.

Ченцов повідомив, що Україна розраховує, що держави-члени ЄС матимуть достатньо часу, щоб оцінити звіт Єврокомісії та ухвалити рішення про скликання першої міжурядової конференції і початку більш інтенсивного другого етапу скринінгу. За словами дипломата, держава вже почала перший етап скринінгу і сьогодні відбувається робота по лінії Міністерства юстиції.

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Представник України зауважив, що переговорна рамка є парафією суто Європейської комісії й Україна розраховує, що все відбудеться вчасно.

“Березень був озвучений відносно двох питань: і представлення звіту, і підготовки рамки. Тому найближчим часом, я думаю, Європейська комісія в особі її президента зможе безпосередньо керівництву нашої держави пояснити, як це буде відбуватися”, — наголосив дипломат, додавши, що станом на сьогодні немає жодних підстав сумніватися у чинності досягнутих раніше домовленостей.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна може зберегтися як держава, лише якщо стане “буферною зоною між Росією та Заходом”, відмовившись від інтеграції до Євросоюзу та НАТО.

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