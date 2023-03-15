Вступ України до ЄС: проміжний звіт про готовність до переговорів можуть представити наприкінці весни

Однак скільки триватимуть переговори про вступ України до ЄС зараз спрогнозувати важко.

Європейський Союз ближче до літа може представити проміжний звіт щодо готовності України до переговорів про вступ.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" розповів голова представництва України при ЄС Всеволод Ченцов.

"Сподіваюся, цей проміжний звіт, який Комісія має представити (зараз ще дата не зафіксована, але, скоріш за все, це буде десь ближче до літа), дозволить зафіксувати належну динаміку, і протягом ще кількох місяців, які в нас залишатимуться до жовтня, умовно (…) ми зможемо вже зафіксувати, скажімо, повне виконання цих умов, і що виконання цих умов буде достатньо, щоб перейти до наступного етапу – почати переговори", - зазначив посол.

Посол України в ЄС не зміг спрогнозувати, скільки триватимуть переговори, однак зауважив, що Україна хоче підготуватися до них належним чином і максимально підвищити відсоток адаптації Угоди про Асоціацію, щоби потім "рухатися в темпі".

Вступ України до Європейського Союзу

Президент Володимир Зеленський 28 лютого 2022 року підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола під час візиту до Львова заявила, що переговори стосовно вступу України до Євросоюзу почнуться цього року.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна виконала всі рекомендації для переговорів про вступ до ЄС.

Президент Литви Ґітанас Науседа вважає, що переговори про членство України в Євросоюзі повинні розпочатись вже цього року. Литовський лідер наголосив, що українці довели, що країна належить до Євросоюзу, і зараз продовжують захищати європейську демократію своєю кров'ю.

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