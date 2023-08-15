Вступ України в НАТО в обмін на території: Данілов жорстко відповів на таку пропозицію

Олексій Данілов наголосив, що жодна країна після Другої Світової війни не проходила такі випробування, які проходить Україна.

Заява чиновника з Альянсу про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини наших територій - це вкид, який зроблено, щоб помацати нерви українців.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону 15 серпня.

"Коли хтось десь нам починає давати поради, сидячі на диванах, в теплих кріслах Євросоюзу або якихось інших установах - я хочу зауважити, що жодна країна після Другої Світової війни не проходила такі випробування. Сьогодні ще один діяч зробив заяву стосовно наших земель, доволі дивну, як на мене... Клерк з НАТО, який розповідає, що нам треба розглядати питання поступу нашими територіями взамін на членство в Альянсі. Дивний такий вкид, абсолютно незрозуміло для чого це зроблено. Для того, щоби помацати наші нерви? Так не треба. Ми перебуваємо у доброму стані, починаючи від 24 лютого 22-го року", - наголосив Данілов.

Нагадаємо, голова канцелярії генерального секретаря НАТО Стіан Єнсен припустив, що Україна може вступити до НАТО за умови, якщо віддасть Росії частину своєї території. За його словами, треба подумати, якою буде безпекова ситуація в Україні після закінчення війни. Єнсен запевнив, що питання про поступку територіями порушує не він.