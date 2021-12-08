Вступ України до НАТО неприйнятний, адже це підриває безпеку Росії — Путін

Вступ України до НАТО неприйнятний, адже це підриває безпеку Росії — Путін

Президент Росії наголосив, що на міжнародних переговорах неодноразово про це заявляв.

Президент Росії Володимир Путін вважає вступ України до НАТО неприйнятним. На його думку, це підриває безпеку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Путіна.

"Ми дійсно говорили (з президентом США Джо Байденом, - ред.) про регіональну проблематику, говорили про конфлікт на південному сході України. І про пов'язану з цією ситуацією іншу (для нас дуже чутливу) тему, її торкнулися теж, а саме розширення блоку НАТО на схід за рахунок України. Це одне з ключових питань забезпечення безпеки Росії на середньострокову і навіть стратегічну перспективу", — заявив Путін під час пресконференції.

Президент Росії наголосив, що на міжнародних переговорах неодноразово попереджав партнерів, що вступ України до НАТО — неприйнятний для Росії.

"Звичайно, кожна країна має право обирати найбільш прийнятний спосіб забезпечення своєї безпеки. Але це має бути зроблено таким чином, щоб не порушувати інтереси інших сторін. І не підривати безпеку інших країн, в даному випадку Росії", — підкреслив Путін.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив про своє бажання розпочати переговори з НАТО, аби отримати юридичні гарантії про те, що Україна не ввійде до складу Альянсу.

Натомість Генсек НАТО різко негативно відповів на таку пропозицію і заявив, що Росія "не має права вето" щодо майбутнього членства України в НАТО.

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