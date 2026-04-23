Вступ України до ЄС може прискоритися: голова Військового комітету зробив важливу заяву

Вступ до ЄС може прискоритися / © Associated Press

Реклама

Армія України змогла зупинити наступ Росії та втримати стабільну лінію фронту завдяки здатності швидко адаптуватися і впроваджувати нові рішення, заявив голова Військового комітету ЄС генерал Шон Кленсі.

Про це йшлося під час Київського Безпекового Форуму.

Він нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення російські війська фактично стояли біля столиці, однак відтоді ситуація кардинально змінилася. За словами генерала, ключову роль у цьому відіграли не лише стійкість українців, а й ефективне поєднання інновацій, координації та здатності оперативно реагувати на виклики.

Реклама

Кленсі підкреслив, що попри перевагу Росії в ресурсах і чисельності, Україні вдалося досягти результату завдяки швидким рішенням та готовності діяти нестандартно.

«На мою думку, найважливішим елементом досягнень України є інновації, інтеграція та адаптивність», — сказав він.

Саме це, на його думку, дозволило сформувати нинішню ситуацію, коли активні бойові дії не призводять до суттєвих змін на лінії фронту.

Вступ України до ЄС: що відомо

Окремо генерал торкнувся питання євроінтеграції України. Він зазначив, що процес вступу залежить від рішень Європейської ради, але наразі серед країн ЄС спостерігається широка підтримка і пришвидшення цього курсу.

Реклама

«Ми бачимо прискорену „дорожню карту“ та дуже широкий консенсус серед країн-членів ЄС щодо членства України», — сказав він.

За його словами, Україна вже відіграє важливу роль як стратегічний партнер Євросоюзу та залучена до ключових оборонних ініціатив, зокрема програми безпеки SAFE із бюджетом у 150 млрд євро.

Кленсі також висловив обережний оптимізм щодо термінів вступу України до ЄС, зазначивши, що за наявності політичної волі цей процес може відбутися швидше, ніж очікується.