Вступ України до ЄС: стала відома точна дата відкриття першого кластера

Україна — ЄС / © ТСН.ua

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У Люксембурзі 15 червня відбудуться дві окремі міжурядові конференції для відкриття першого кластера «Основи» для України та Молдови.

По це пише «Європейська правда» з посиланням на обізнані з питанням джерела в Євросоюзі.

«15 червня в Люксембурзі будуть проведені дві окремі міжурядові конференції для України і для Молдови», — зазначив співрозмовник видання. Він додав, що цьому передуватиме активна робота в робочих групах та на рівні послів у Брюсселі.

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Спільну переговорну позицію ЄС щодо першого кластера як для України, так і для Молдови, планують затвердити наступного тижня.

Раніше повідомлялося, що Кіпрське головування в ЄС оголосило старт формального процесу відкриття кластера для України. Зокрема, посли ЄС почали термінову підготовку до відкриття першого кластера для України та Молдови.

Нагадаємо, 4 червня стало відомо, що Угорщина зняла 17-місячне вето на вступ України до Європейського Союзу.

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