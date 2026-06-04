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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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372
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Вступ України до ЄС: стала відома точна дата відкриття першого кластера

Перший кластер для України і Молдови відкриють менш ніж за два тижні.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Україна - ЄС

Україна — ЄС / © ТСН.ua

У Люксембурзі 15 червня відбудуться дві окремі міжурядові конференції для відкриття першого кластера «Основи» для України та Молдови.

По це пише «Європейська правда» з посиланням на обізнані з питанням джерела в Євросоюзі.

«15 червня в Люксембурзі будуть проведені дві окремі міжурядові конференції для України і для Молдови», — зазначив співрозмовник видання. Він додав, що цьому передуватиме активна робота в робочих групах та на рівні послів у Брюсселі.

Спільну переговорну позицію ЄС щодо першого кластера як для України, так і для Молдови, планують затвердити наступного тижня.

Раніше повідомлялося, що Кіпрське головування в ЄС оголосило старт формального процесу відкриття кластера для України. Зокрема, посли ЄС почали термінову підготовку до відкриття першого кластера для України та Молдови.

Нагадаємо, 4 червня стало відомо, що Угорщина зняла 17-місячне вето на вступ України до Європейського Союзу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
372
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