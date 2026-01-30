Вступ України до ЄС вже у 2027 році: до чого тут «мирний» план Трампа-Путіна та що про це кажуть у Брюсселі

Реклама

Заяву про неможливість швидкого вступу України до ЄС Фрідріх Мерц зробив після консультацій із лідерами СДПН та ХДС/ХСС — партіями парламентської коаліції у Бундестазі. За день до цього, після засідання виконавчого комітету ХСС (сестринської партії ХДС Фрідріха Мерца) її лідер Маркус Зедер висловив сумнів щодо членства України в Євросоюзі, посилаючись на необхідність змін структур блоку. Це не означає, що двері для України повністю зачинені. Проте, за його словами, є багато проблем, наприклад із сільським господарством тощо, «звідси й велике небажання».

Перебуваючи з візитом до Литви минулими вихідними, Володимир Зеленський підкреслив, що членство в ЄС — це одна з гарантій безпеки для України. Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Україна має стати членом Євросоюзу до 2030 року. Саме 2030 рік європейські лідери постійно називають «реалістичною метою» чергової хвилі розширення блоку. До ЄС можуть приєднатися вісім країн, враховуючи Україну. Хоча днями під час телефонної розмови з федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером, президент Зеленський сказав, що «ми говоримо про конкретну дату — 2027 рік».

Чи дійсно Україна може вступити до ЄС у 2027 році? Та до чого тут «мирний» план Трампа-Путіна? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Прогрес реформ: але для рішення потрібен консенсус

У листопаді 2025 року, після оприлюднення Єврокомісією (ЄК) щорічного звіту про розширення з оцінкою виконання Києвом необхідних реформ, віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявляв, що завершення переговорів про вступ можливе у 2028 році.

Що означає завершення переговорів? Заявку на вступ до ЄС Україна надіслала до Брюсселя 28 лютого 2022 року — на четвертий день повномасштабного російського вторгнення. Вже 23 червня того ж року Україна отримала статус кандидата, а на історичному саміті в грудні 2023 року Євросоюз ухвалив рішення розпочати з Україною офіційні переговори про вступ. Зараз Київ і Брюссель працюють над шістьма кластерами переговорів, до яких входять 33 із 35 переговорних розділів, за якими ЄК проводить скринінг відповідності законодавства України праву ЄС.

Для чого потрібні переговорні кластери? Всього переговорних кластерів, як вже зазначено вище, шість: внутрішній ринок, сільське господарство, зовнішні відносини тощо. Кожен із них містить свій перелік необхідних законів і реформ, які має виконати країна на шляху до вступу до Євросоюзу. Наприклад у щорічному звіті про розширення від 4 листопада 2025 року ЄК зазначила, що Україна виконала умови для відкриття трьох кластерів — основи, зовнішні відносини та внутрішній ринок.

Хто блокує відкриття переговорних кластерів? У грудні 2025 року Кабмін завершив необхідні процедури для відкриття всіх шести кластерів. Проте через блокування Угорщиною на саміті в грудні 2025 року ЄС офіційно не ухвалив це рішення. Угорські посадовці на різних рівнях заявляли: поки Орбан при владі, Будапешт блокуватиме просування України до Євросоюзу. Проте в середині квітня в Угорщині відбудуться парламентські вибори. Соцопитування свідчать, що опозиційна партія «Тиса» Петера Мадяра зберігає 10% відрив від «Фідес» прем’єра Віктора Орбана.

Поки ж у Брюсселі чекають на зміну влади в Угорщині, ЄС запустив новий формат технічних переговорів з Україною, який не залежить від вето Будапешта. Рішення ухвалили на неформальному засіданні Ради з загальних справ ЄС у середині грудня 2025 року у Львові. За словами єврокомісарки з питань розширення Марти Кос, є перелік реформ і ніхто не може накласти вето на їхнє проведення Києвом. Для цього Україні не потрібна Угорщина.

«У певний момент нам доведеться досягти одностайності. Але поки те, що стосується технічної частини, ми можемо продовжувати. А потім, коли блокада буде знята, ми зможемо дуже швидко відкрити й закрити переговорні кластери», — додала Марта Кос.

Тож формально Україна та ЄС просуватимуться по всім шести переговорним кластерам, Євросоюз оцінюватиме прогрес Києва на відповідність критеріям, проте без їхнього офіційного відкриття.

«Мирний» план Трампа-Путіна: швидкий вступ до ЄС

У середині січня цього року Politico, Reuters та Financial Times повідомили, що ЄК готує для України вступ до ЄС за спрощеною процедурою. Начебто саме це передбачено планом врегулювання війни з 20 пунктів, який напрацювали Київ та європейські партнери у відповідь на просування адміністрацією Трампа проросійського плану з 28 пунктів, який радше нагадував кремлівські «хотєлкі» щодо капітуляції України.

Наприкінці грудня 2025 року Володимир Зеленський оприлюднив всі 20 пунктів спільного з європейцями мирного плану. Й у пункті 7 дійсно йдеться про вступ України до ЄС: «Україна стане членом ЄС у певний конкретно визначений час, а також отримає короткостроковий привілейований доступ до ринку Європи». Західні медіа повідомляють, що саме обіцянка прискореного членства України в Євросоюзі може сприяти згоді Києва на територіальні поступки — вихід Сил оборони України з Донбасу, що в Кремлі називають «формулою Анкориджа» — домовленостями Трампа та Путіна під час їхнього саміту на Алясці.

Під час візиту до Литви минулими вихідними Володимир Зеленський заявив, що технічно вже в першому півріччі 2026 року Україна буде готова до відкриття всіх кластерів. А повністю технічно готова (напевно до вступу — Ред.) — у 2027 році.

«І ми хочемо конкретну дату в нашому договорі про закінчення війни, щоб потім всі сторони дотримувалися цих домовленостей, включаючи й агресора… Якщо прийде такий момент, щоб потім нас ніхто більше не блокував (наприклад Угорщина — Ред.)», — зауважив президент Зеленський.

Також західні ЗМІ повідомляли, що в разі прискореної і спрощеної процедури вступу до ЄС Україна може втратити певні права: повноцінний доступ до бюджету ЄС та європейського ринку; право голосу в певних питаннях тощо. Проте вже зараз від європейських лідерів ми чуємо про нереалістичність можливого вступу України до ЄС у 2027 році. Заяви, що лунають із Берліна, можуть бути пов’язані з місцевими виборами в деяких землях вже цієї осені, де лідирує проросійська «Альтернатива для Німеччини». Водночас і керівництво Євросоюзу не впевнено в реалістичності 2027 року.

«Це не лише його (президента Зеленського — Ред.) бажання. Це також моє й бажання багатьох держав-членів. Я не можу говорити про конкретні роки. Я сказала, що має бути виконаний певний рівень фундаментальних вимог. Але ми також повинні зважати на надзвичайно важливі історичні моменти. Тож ми обговорюватимемо з державами-членами, як поєднати час, потрібний для процесу вступу, з необхідністю реагувати на ситуацію», — сказала у четвер, 29 січня, Марта Кос, зауваживши про швидкі темпи просування України за переговорними кластерами.

ТСН.ua вже писав, що попри мирний план, який просуває адміністрація Трампа, бо хоче дуже швидко домовитися з Путіним, навіть ціною болючих поступок з боку України, в Євросоюзі є певні процедури.

По-перше, для країн, які вже проходили вступні переговори, цей процес у середньому тривав 5-7 років.

По-друге, існує певна черговість, хоча офіційно такої процедури й немає. Спочатку, очевидно, до ЄС вступатимуть країни Західних Балкан, які об’єктивно вже дуже довго чекають і не хочуть поєднувати свій вступ з євроінтеграцією України та Молдови, адже наші дві країни йдуть разом.

По-третє, хоча офіційно у Брюсселі про це не кажуть, але закінчення війни й вирішення питання окупації Росією територій України та Молдови буде вагомим фактором під час вступу до ЄС.

Немає положень, які б зобов’язували Україну завершити війну (або Молдову врегулювати питання Придністров’я — Ред.) до фактичного вступу до ЄС. В угодах ЄС про це не сказано, адже коли вони готувалися, таких прецедентів не було. Наприклад, попри окупацію Кіпр 2004 року приєднався до ЄС. Туреччина окупує північну частину Кіпру від 1974 року, й досі це питання неврегульоване. До того ж, якщо пункт про членство України в ЄС є в мирному договорі про врегулювання війни, який буде погоджуватися ЄС, це має зняти всі питання під час ратифікації Угоди про вступ України до Євросоюзу парламентами держав-членів блоку.