Вступати у повітряні бої немає сенсу: авіаексперт розкритикував озброєння F-16, які отримала Україна

Валерій Романенко наголосив, що важливим є не кількість переданих Україні літаків, а їхнє озброєння.

Перші передані Україні західні винищувачі F-16 несуть ракети старої модифікації, з якими вступати в повітряний бій сенсу немає.

Про це заявив авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко в інтерв’ю на Radio NV.

"Зрозуміло, що шість літаків, які ми отримали на початку, вони не дадуть результатів. І кількість переросте в якість, скажімо так, не від кількості отриманих бортів, а від того, наскільки ефективне озброєння і бортові системи оборони будуть передані нам разом з літаками", – підкреслив авіаексперт.

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За словами Романенка, бортова система оборони переданих F-16 – дуже ефективна, це остання європейська розробка, а от щодо озброєння є великі сумніви.

"Потому что были представлены ракеты очень старой модификации, с дальностью 95-105 км. С такими нам вступать в воздушные бои смысла нет, потому что мы просто не получим российские самолеты. И здесь не будет большой разницы между МиГ-29 и F-16...

Водночас авіаексперт додав, що до кінця року Україна не отримає більше ескадрил'ї літаків F-16, і наразі продовжують готувати українських пілотів для цих винищувачів.

"І коли їх (спеціально навчаних пілотів – ред.) буде більше, то буде нарощуватись база повітряних сил на літаках F-16 приблизно до рівня бригади. Але це відбудеться десь влітку наступного року. Не раніше", – вважає Романенко.

Зараз же, за його словами, Україні треба посилювати протиповітряну оборону, бо це дуже уразливе місце.

Нагадаємо, українські пілоти почали проходити підготовку на F-16 в Румунії.

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