Вступити до ЗСУ стане важче: охочих збираються перевіряти на профпридатність

Особи, які виявлять бажання служити у ЗСУ чи інших військових формуваннях України будуть змушені пройти випробувальний термін. Скільки він триватиме та що буде в разі провалу — в матеріалі ТСН.ua.

В Україні збираються встановити випробувальний термін для охочих служити на контрактній основі. Ініціатором відповідного законопроєкту, який вже зареєстрували у Верховній Раді, став прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Про це йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту №8169.

Зазначається, що цей законопроєкт "має вдосконалити деякі питання проходження військової служби" і внести зміни до деякиз законів, які стосуються військової служби. Також проєкт закону передбачає врегулювання деяких норми щодо встановлення, зміни або припинення правових відносин між державою та громадянами України щодо виконання військового обов’язку. Йдеться, зокрема, про підготовку громадян до військової служби, їх приписку до призовних дільниць, призов на військову службу та проходження строкової військової служби.

Скільки може тривати випробувальний термін?

Тривалість випробувального терміну для потенційних контрактників становитиме від 1 до 6 місяців.

Що буде, якщо випробувальний термін не пройти?

У такому випадку є кілька ймовірних сценаріїв:

якщо військокослужбовець не пройшов випробувальний термін, то контракт із ним розривають достроково;

якщо випробування проходила жінка, її звільняють від військової служби;

якщо це був військовослужбовець-строковик, його відправляють назад для несення строкової служби. При цьому термін, який він провів на контрактній службі, зараховують як термін проходження строкової у співвідношенні 2:1. Тобто, два місяці служби на контракті зараховують як один місяць строкової служби;

якщо не пройшов випробування резервіст, його відправляють назад у резерв.

Натомість військовослужбовці, які успішно пройдуть випробування, продовжать проходити військову службу за контрактом у ЗСУ чи інших військових формуваннях.

Слід зазначити, що в період дії воєнного стану діятимуть інші правила для контрактників, які не зможуть пройти випробувальний термін. Їх направлять для подальшого проходження служби у лавах ЗСУ.

Кому не потрібно буде проходити випробувальний термін?

Від випробувального терміну звільняють такі категорії військовослужбовців:

курсантів вищих військових навчальних закладів;

курсантів військових навчальних підрозділів вищої освіти;

тих, хто раніше проходив військову службу.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов пояснив, як після завершення війни відбуватиметься демобілізація українських військових.

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