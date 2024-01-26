Вступив до партії Путіна і втратив майно: суд арештував активи депутата з Херсонщини

Серед іншого депутат розмістив на території підконтрольних йому підприємств російських військових, забезпечував їх усім необхідним, підтримуючи боєздатність ворога.

За клопотанням САП накладено арешт на майно депутата Херсонської облради на понад 640 млн грн. Посадовець перейшов на бік ворога та вступив до путінської партії "Единая Россия".

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Арешт накладено на майно, яке належить депутату Херсонської обласної ради, підозрюваному у державній зраді та колабораційній діяльності. Загальна вартість арештованого – понад 640 млн грн. Це корпоративні права у 12 агрофірмах та підприємствах, належні їм земельні ділянки загальною площею 2,5 тис. га, тепличний комплекс, автозаправний комплекс, понад 30 об’єктів нерухомого майна, транспорт, мисливські рушниці, карабін, банківські рахунки.

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Зараз вживаються заходи щодо передавання арештованого майна до управління Нацагентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами.

За даними слідства, під час тимчасової окупації Херсонщини підозрюваний пішов на співпрацю з ворогом. Він перереєстрував у фіскальних органах Росії українське державне підприємство, що спеціалізується на розведені риб, а також підконтрольні йому підприємства у галузі сільського та паливного бізнесу. Таким чином депутат проводив господарську діяльність і забезпечував податками російський бюджет.

Депутат розмістив на території підконтрольних йому підприємств російських військових, забезпечував їх усім необхідним, підтримуючи боєздатність ворога.

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Також повідомляється, що у вересні 2023 року підозрюваний обрався депутатом від партії "Единая Россия" до так званої "державної думи Херсонської області", яку ворог створив на тимчасово окупованій території регіону.

Зараз триває досудове розслідування.

Нагадаємо, невдовзі Україні передадуть величезну яхту Royal Romance зрадника Віктора Медведчука, арештовану 2023 року в Хорватії.

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