Вступив у статевий акт в розважальному закладі: молодика з Рівненщини підозрюють у зґвалтуванні 13-річної

Вступив у статевий акт в розважальному закладі: молодика з Рівненщини підозрюють у зґвалтуванні 13-річної

Про випадок дізналась мати дівчини і заявила у поліції.

У неділю, 12 вересня, в нічний час на території одного з розважальних комплексів Рівненського району 22-річний хлопець вступив у статевий акт з 13-річною дівчиною. Про цей випадок дізналася мама неповнолітньої і звернулася до правоохоронців.

Про це повідомила Рівненська обласна прокуратура.

Хлопцю повідомили про підозру у зґвалтуванні, за секс з 13-річною йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

"В межах кримінального провадження за фактом вчинення дій сексуального характеру, пов’язаних із вагінальним проникненням в тіло іншої особи з використанням геніталій, вчинені щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди (ч. 4 ст. 152 КК України) повідомлено про підозру жителю Рівненського району", - йдеться у повідомленні.

Водночас у прокуратурі не розголошують подробиць, за яких обставин сталась ця подія, зокрема, і не повідомлять, що робила 13-річна дівчина у нічний час біля розважальних закладів і чи були присутні поблизу її батьки.

Нагадаємо, на Закарпатті троє односельців зґвалтували 14-річну дівчину.

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