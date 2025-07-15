Вступна кампанія 2025: 5 основних змін, які варто знати кожному

Вступна кампанія / © УНІАН

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Кампанія «Вступ-2025» в Україні вже стартувала, і цьогорічна система вступу до закладів вищої освіти зазнала важливих зміню.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства освіти і науки України у Telegram.

Серед основних нововведень — розширення пріоритетності при подачі заяв: тепер вступники повинні визначати її не лише для бюджетної форми, а й для контрактної. Це пов’язано з можливістю участі в системі грантової підтримки, яка покриває оплату за контрактне навчання.

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Ще одне суттєве оновлення — підрахунок конкурсного бала. У 2025 році він визначатиметься за різними формулами залежно від року, коли абітурієнт складав національний мультипредметний тест (НМТ). Це покликано зробити систему оцінювання більш гнучкою та адаптивною до змін, які відбувалися у процесі тестування останніми роками.

Магістратура також зазнала змін. Розширено перелік спеціальностей, які потребують складання єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ), а умови вступу стали більш чіткими та систематизованими.

Уперше в історії запроваджено онлайн-вступ до аспірантури. Це суттєво спрощує доступ до наукової освіти та робить її більш доступною для регіональних та іноземних вступників.

Також оновлено перелік галузей знань і спеціальностей — усім абітурієнтам рекомендують уважно перевіряти коди та найменування, аби уникнути помилок при подачі документів.

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Загалом, вступна кампанія 2025 року робить ставку на цифровізацію, прозорість та гнучкість — аби кожен охочий мав змогу отримати освіту на сучасних умовах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли подавати документи на вступ до вишу 2025 року в Україні, а також про точні дати і ключові терміни.