МОН оновило правила вступу до вишів у 2026 році / © pixabay.com

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Міністерство освіти і науки України внесло зміни до порядку прийому до закладів вищої освіти під час вступної кампанії 2026 року. Оновлення передбачають підтримку абітурієнтів із прифронтових територій, розширення можливостей дистанційного складання вступних випробувань та уточнення механізму розподілу бюджетних місць.

Відповідний наказ уже набув чинності.

Які зміни запровадили

Однією з головних новацій стало оновлення регіональних коефіцієнтів, які впливають на конкурсний бал вступника та підвищують шанси на вступ до університетів у регіонах, що потребують державної підтримки.

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Тепер коефіцієнт:

1,04 діятиме для закладів вищої освіти Дніпропетровської, Полтавської та Чернігівської областей;

1,07 — для університетів Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської та Харківської областей.

Хто зможе складати вступні іспити дистанційно

МОН також розширило перелік вступників, які можуть проходити творчі конкурси та фахові випробування онлайн.

Таке право отримали:

вступники, які складали НМТ або ЄВІ на територіях активних чи можливих бойових дій (за рішенням приймальної комісії);

працівники Національної поліції та ДСНС, які виконують службові завдання у зоні бойових дій або на прифронтових територіях;

окремі категорії вступників до магістратури та аспірантури, а також особи, які здобувають ще одну освіту того самого рівня за іншою спеціальністю.

Більше можливостей для вступників із ТОТ

Змінами також скасовано вимогу щодо дати переміщення для вступників із тимчасово окупованих територій та районів активних бойових дій, які вступають за квотою-2.

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Раніше скористатися пільговим механізмом могли лише ті, хто виїхав після визначеної дати. Тепер це обмеження прибрали, що дозволить більшій кількості абітурієнтів претендувати на вступ за спеціальною квотою.

Як розподілятимуть бюджетні місця

МОН уточнило алгоритм адресного розміщення державного замовлення.

Технічний розподіл бюджетних місць тепер здійснюватиметься окремо:

за результатами НМТ, ЄВІ та ЄФВВ;

за результатами внутрішніх вступних випробувань закладів освіти.

У міністерстві пояснюють, що це має зробити процес розподілу бюджетних місць більш прозорим.

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Що змінилося для магістратури

Для вступників на магістерські програми у сфері охорони здоров'я (крім спеціальності «Фармація») дозволили використовувати результати Єдиного державного кваліфікаційного іспиту "Крок Б" за 2024, 2025 або 2026 роки. Для переведення результатів у конкурсний бал застосовуватиметься спеціальна шкала.

Вступна кампанія триває

У МОН нагадали, що вступники, як і раніше, можуть подати до 10 заяв, із яких не більше п'яти — на бюджет. Після подання заяв визначену пріоритетність змінити не можна.

Також міністерство закликало абітурієнтів уважно стежити за графіками творчих конкурсів та співбесід на сайтах конкретних університетів, адже кожен заклад визначає їх самостійно.

Подання документів, реєстрація на творчі конкурси та відстеження статусу заяв здійснюються через електронний кабінет вступника в ЄДЕБО.

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Нагадаємо, в Україні стартувала вступна кампанія-2026, а разом із нею абітурієнти стикнулися з новими цінами на вищу освіту. Так, у відомих університетах України вартість навчання на найпопулярніших спеціальностях суттєво зросла і в окремих випадках наближається до 400 тис. грн за повний курс бакалаврату.

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