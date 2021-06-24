Вступна кампанія 2021: назвали прохідні бали для вступу

Мінімальний бал для участі в конкурсі на вступ - 125.

У 2021 році мінімальний прохідний бал для участі в конкурсі на вступ до вишу - 125 балів.

Про це йдеться у роз'ясненні Міністерства освіти та науки, яке з'явилося на сайті.

Слід зауважити, що 125 - це мінімальна оцінка для участі у конкурсному відборі на бюджет. Утім, для вступу на навчання за деякими спеціальностями цього не достатньо. Так, для вступу на "Право", "Публічне управління та адміністурвання" та "Міжнародні відносини" необхідно 140 балів.

Магістрам спеціальності "Фармація. Промислова фармація" для вступу на бюджет чи контракт потрібно мати 130 балів.

Залишилися й обмеження щодо мінімальних значень кількості балів з другого та третього предметів ЗНО. На медичні спеціальності "Стоматологія", "Медицина" і "Педіатрія" треба мати не менше 150 балів. Утім, цього року таке обмеження не стосуватиметься вступників із конкурсним балом вище ніж 175.

Нагадаємо, цього року вступ на бакалаврат триватиме від 1 липня, коли стартує створення Е-кабінетів, і до 30 вересня - кінцева дата зарахування на навчання контрактників. Вступна кампанія 2021 в Україні для магістрів розпочалася у травні, коли вони повинні зареєструватися для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування.

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