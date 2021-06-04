Вступна кампанія 2021: у Міносвіти розповіли про особливості та основні дати для дітей з Криму та Донбасу

Вступна кампанія для дітей з Криму та Донбасу цього року триватиме від 7 червня до 24 вересня.

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет розповів про особливості вступної кампанії до вищих навчальних закладів для дітей з тимчасово окупованих територій (ТОТ) Криму і окремих районів Донецької і Луганської.

Про це він говорив на пресконференції 4 червня, повідомляє Міносвіти.

Так, для організації вступу до закладів вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти на базі закладів освіти створено освітні центри "Донбас-Україна" та "Крим-Україна". Саме через них абітурієнти з тимчасово окупованих територій можуть скористатися спрощеною процедурою вступу.

"Цьогоріч освітні центри починають свою роботу 7 червня і закінчують працювати 24 вересня. Освітні центри створені на базі 214 закладів вищої та фахової передвищої освіти, які підпорядковуються Міністерству освіти і науки України, Міністерству охорони здоров’я, Міністерству культури та інформаційної політики України, Міністерству внутрішніх справ України", – повідомив Сергій Шкарлет.

Вступати через освітні центри мають право особи, які:

мають український документ про освіту (дистанційна або екстернатна форма здобуття освіти);

не мають українського документа про освіту;

проходили ЗНО і мають відповідні сертифікати 2018, 2019, 2020 або 2021 року;

не проходили ЗНО.

Для того, щоб стати студентом закладу вищої або фахової передвищої освіти, дитині з ТОТ необхідно дотримуватися наступного порядку:

1. Обрати ОЦ "Донбас-Україна" або "Крим-Україна" (перелік, адреса, контакти та графік роботи розміщено на сайтах Міністерства освіти і науки України, Доступна освіта).

2. Особисто подати заяву та заповнити освітню декларацію в ОЦ до 20 липня, щоб вступити на бюджетну форму, до 20 вересня – на контрактну форму.

Вступ на бюджет на бакалавра (магістра медичного, ветеринарного чи фармацевтичного спрямування):

прийом документів – до 20 липня;

вступні іспити – до 20 липня;

зарахування – до 23 липня.

3. Скласти на базі ОЦ два іспити державної підсумкової атестації: українська мова та історія України.

4. Скласти один профільний вступний іспит (встановлює ЗВО). Для вступу на спеціальності, для яких передбачено проведення творчого конкурсу, замість вступного іспиту проводиться відповідний творчий конкурс.

Вступати можна лише через один освітній центр (подавати до 5 заяв).

"У 2021 році, як і в минулих роках, у наказах про зарахування (з метою безпеки вступників) прізвища вступників шифруватимуться", – наголосив очільник МОН.

Міністр також поінформував, що особа, яка не має українського атестата, може звернутися до одного з освітніх центрів для проходження річного оцінювання, державної підсумкової атестації та вступу до ЗВО за спрощеною процедурою. Для вступу особам, які проходили зазначене тестування, не потрібен сертифікат ЗНО. Вони складають один вступний іспит (встановлює ЗВО) та два іспити державної підсумкової атестації: українська мова й історія України.

Варто зазначити, що для абітурієнтів, які перебувають на непідконтрольній території, працює безкоштовна урядова "гаряча лінія":+38 098 079 69 73 – Viber, Whatsapp, Telegram; +38 095 200 85 73 – для людей з порушеннями слуху Viber, Whatsapp, Telegram.

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